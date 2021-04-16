Son dakika! Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "(Açelya Apartmanı) 900 vatandaş bir haftadır dışarıda, bir inşaat kazısından dolayı. Bu ihmali yapanlara ilişkin...

Son dakika gündem haberi... Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "(Açelya Apartmanı) 900 vatandaş bir haftadır dışarıda, bir inşaat kazısından dolayı. Bu ihmali yapanlara ilişkin her türlü hukuki süreç yürütülecek.