Son dakika! Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "(Açelya Apartmanı) 900 vatandaş bir haftadır dışarıda, bir inşaat kazısından dolayı. Bu ihmali yapanlara ilişkin...
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika! Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "(Açelya Apartmanı) 900 vatandaş bir haftadır dışarıda, bir inşaat kazısından dolayı. Bu ihmali yapanlara ilişkin...

Son dakika! Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: '(Açelya Apartmanı) 900 vatandaş bir haftadır dışarıda, bir inşaat kazısından dolayı. Bu ihmali yapanlara ilişkin...
Anadolu Ajansı / Burcu Çalık Göçümlü - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "(Açelya Apartmanı) 900 vatandaş bir haftadır dışarıda, bir inşaat kazısından dolayı. Bu ihmali yapanlara ilişkin her türlü hukuki süreç yürütülecek.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "(Açelya Apartmanı) 900 vatandaş bir haftadır dışarıda, bir inşaat kazısından dolayı. Bu ihmali yapanlara ilişkin her türlü hukuki süreç yürütülecek."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Çalık Göçümlü

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Vladimir Putin Süleyman Soylu Mustafa Şentop Antony Blinken
Magazin Burak Deniz Hande Erçel Ersin Korkut Murat Yıldırım
Spor Ersun Yanal Hakan Arslan Ünal Karaman Rachid Ghezzal Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Rusya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika! Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "(Açelya Apartmanı) 900 vatandaş bir haftadır dışarıda, bir inşaat kazısından dolayı. Bu ihmali yapanlara ilişkin...
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.4.2021 11:07:48. #1.14#

title