Son Dakika | CEVİZLİBAĞ METROBÜS DURAĞINDAKİ KALABALIK HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
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Son Dakika | CEVİZLİBAĞ METROBÜS DURAĞINDAKİ KALABALIK HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Son dakika haberleri: KORANAVİRÜS Salgınından sonra başlayan normalleşme adımlarıyla birlikte Cevizlibağ Metrobüs durağı da eski günlerine döndü.

04.06.2020 09:03 | Son Güncelleme: 04.06.2020 09:09

KORANAVİRÜS Salgınından sonra başlayan normalleşme adımlarıyla birlikte Cevizlibağ Metrobüs durağı da eski günlerine döndü. Birbiri ardına yanaşan metrobüslerden inenlerle, metrodan aktarma yapanlar metrobüs yaya köprüsü üzerinde zaman zaman yoğun kalabalık oluşturdu. Metrobüs durağındaki kalabalık havadan da görüntülendi.

Koranavirüs salgınıyla kısıtlamaların gevşemesiyle birlikte Metrobüs duraklarında salgın öncesi görmeye alıştığımız görüntüler geri döndü. Bu akşam saatlerinde Cevizlibağ Metrobüs istasyonunda da bu tür görüntüler ortaya çıktı. Metrobüslerden inen yolcular ile metroyla bölgeye gelerek aktarma yapmak isteyen vatandaşlar yoğun kalabalık oluşturdu. Sosyal mesafesinin unutulduğu anlarda vatandaşlar metrobüs köprüsünden yan yana ilerledi.

Son Dakika | CEVİZLİBAĞ METROBÜS DURAĞINDAKİ KALABALIK HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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