CEVİZLİBAĞ'DA MAKAS ATAN SÜRÜCÜLER KAMERADA
CEVİZLİBAĞ'da makas atarak, peşlerindeki polisten kaçan iki sürücü yakalandı.
CEVİZLİBAĞ'da makas atarak, peşlerindeki polisten kaçan iki sürücü yakalandı. Sürücülere ceza kesilirken, makas attıkları anlar kameralara yansıdı.
Polis ekipleri geçen cumartesi Cevizlibağ'da makas atarak ilerleyen 2 otomobil sürücüsünü durdurmak istedi. Sürücüler, polisten kaçtı.Çalışma başlatan ekipler, U.B. ve E.İ isimli 2 sürücüyü yakaladı. Gözaltına alınan 2 sürücüye toplamda 7 bin 107 lira para cezası kesildi. Şüphelilerin, makas attıkları anlar kameralara yansıdı.