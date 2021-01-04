Son dakika... Cevdetiye Belediye Başkanı Mehmet Özer Kovid-19'a yakalandı
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Son dakika... Cevdetiye Belediye Başkanı Mehmet Özer Kovid-19'a yakalandı

04.01.2021 23:19 | Son Güncelleme: 04.01.2021 23:22
Son dakika... Cevdetiye Belediye Başkanı Mehmet Özer Kovid-19'a yakalandı

Son dakika haberine göre Osmaniye'nin merkeze bağlı Cevdetiye Belde Belediye Başkanı Mehmet Özer'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Osmaniye'nin merkeze bağlı Cevdetiye Belde Belediye Başkanı Mehmet Özer'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Özer, Cevdetiye Belediyesinin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, son yaptırdığı Kovid-19 testinin pozitif çıktığını belirtti.

Başkan Özer açıklamasında, sağlık durumunun iyi olduğunu ve kontrol amaçlı hastanede bulunduğunu belirterek, vatandaşlara tedbirlere uymalarını tavsiye etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner

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