Son dakika! Çetin: "Tüm şehit anneleri adına elinizi öpmeye geldim"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika! Çetin: "Tüm şehit anneleri adına elinizi öpmeye geldim"

10.03.2021 10:55 | Son Güncelleme: 10.03.2021 10:59
Son dakika! Çetin:

Son dakika haberi... Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, 2015 yılında PKK'lı teröristlerin roketli saldırıcı sonucu şehit olan polis memuru Mustafa Turanlı'nın annesi Kısmet Turanlı'yı ziyaret etti.

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, 2015 yılında PKK'lı teröristlerin roketli saldırıcı sonucu şehit olan polis memuru Mustafa Turanlı'nın annesi Kısmet Turanlı'yı ziyaret etti. "Siz bize şehitlerimizin emanetisiniz" ifadesini kullanan Çetin, "Tüm şehit anneleri adına sizin elinizi öpmeye geldim" dedi.

Başkan Çetin, Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla şehit annesi Kısmet Turanlı'yı ziyaret etti. Başkan Çetin, "Tüm şehit anneleri adına sizin elinizi öpmeye geldim. Her zaman yanınızdayız. Sizler bizim için çok değerlisiniz. Çünkü sizler bize bu vatan için gözünü kırpmadan canını veren şehitlerimizin emanetisiniz. Başımızın üstünde yeriniz var. Her zaman emrinizdeyiz" dedi.

Anlamlı bir günde şehit annelerinin hatırlanmasının kendisini mutlu ettiğini belirten Şehit Polis Mustafa Turanlı'nın annesi Kısmet Turanlı, "Biz Soner Çetin Başkanı çok seviyoruz. Bizim için önemli bir kişi. Şehit annelerine böylesine değer vermeniz bizi mutlu ediyor" şeklinde konuştu.

Başkan Soner Çetin, ziyaretinde şehit annesine çiçek verdi ve Dünya Kadınlar Gününü kutladı. - ADANA

Son dakika! Çetin: 'Tüm şehit anneleri adına elinizi öpmeye geldim'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Cahit Özkan Ziya Selçuk Pervin Buldan Devlet Bahçeli
Magazin Nükhet Duru Acun Ilıcalı Müslüm Gürses Ferhan Şensoy
Spor Ali Koç Ersun Yanal Ünal Karaman Aykut Kocaman Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Bursa Suriye
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika! Çetin: "Tüm şehit anneleri adına elinizi öpmeye geldim" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.3.2021 11:17:08. #1.14#
title