Son dakika... ÇESOB'tan sel bölgesine yardım
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Son dakika... ÇESOB'tan sel bölgesine yardım

Son dakika... ÇESOB'tan sel bölgesine yardım
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Edinilen son dakika gelişmesine göre Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB) tarafından Karadeniz bölgesinde meydana gelen sel nedeniyle mağduriyet yaşayan catandaşlara malzeme ve gıda yardımında bulunularak dayanışma örneği sergilendi.

Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB) tarafından Karadeniz bölgesinde meydana gelen sel nedeniyle mağduriyet yaşayan catandaşlara malzeme ve gıda yardımında bulunularak dayanışma örneği sergilendi.

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi'nin talebi doğrultusunda kısa bir sürede toplanan 1 kamyon yardım, Sinop'un Türkeli ilçesine gönderildi. ÇESOB Başkanı Recep Gür, yardımların toplanmasında emeği geçenlere teşekkür ederken, sel mağdurlarına da geçmiş olsun temennisinde bulundu. Selde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet dileyen Başkan Gür, "Yüce Allah ülkemizi her türlü felaketlerden korusun" dedi. Ülke olarak yangın ve sel afetlerinin üst üste geldiği zor bir dönemden geçtiğimizi hatırlatan Recep Gür, "İnşallah bu zor günleri el birliği ile atlatacağız" diye konuştu.

Toplanan yardımlar Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanı Özkan Şanal, Oto Tamirciler Esnaf Odası Başkanı Necmettin Uzun, Dikiciler ve Kunduracılar Odası Başkanı Halil Gürbüzer, Sungurlu Kahveciler ve Lokantacılar Odası Başkanı Erdal Kolaylı ve Birlik Genel Sekreteri Yakup Arslan tarafından kamyona yüklenerek Sinop'un Türkeli ilçesine gönderildi. - ÇORUM

Son dakika... ÇESOB'tan sel bölgesine yardım
Son dakika... ÇESOB'tan sel bölgesine yardım
Son dakika... ÇESOB'tan sel bölgesine yardım

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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