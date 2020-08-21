Son Dakika: Çeşme'ye gelen uyuşturucu tacirlerine operasyon; 2 tutuklama Son dakika haberleri: İZMİR'in Çeşme ilçesinde, uyuşturucu madde ticareti yapmak üzere ilçeye geldiği belirlenen 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İZMİR'in Çeşme ilçesinde, uyuşturucu madde ticareti yapmak üzere ilçeye geldiği belirlenen 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Çeşme Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, 3 şüphelinin ilçeye uyuşturucu madde ticareti yapmak için geldiği bilgisine ulaştı. Bu kapsamda harekete geçen ekipler, şüphelilerin kaldığı oteli tespit ederek operasyon düzenledi. Şüphelilerin otomobilinde yapılan aramada 135 gram esrar, otel odasında ise 1 hassas terazi ile parçalanmış şekilde şeffaf poşetler ve bir miktar esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan F.V., K.D. ve B.Ş., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden F.V. ve K.D. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, B.Ş. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

- İzmir

Kaynak: DHA