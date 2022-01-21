Son dakika: Çeşme polisinden can dostlara mama - Haberler
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Son dakika: Çeşme polisinden can dostlara mama

Son dakika: Çeşme polisinden can dostlara mama
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Gelen son dakika haberine göre Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, havaların iyice soğuduğu bugünlerde sokak hayvanlarını unutmadı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, havaların iyice soğuduğu bugünlerde sokak hayvanlarını unutmadı. Ekipler, sorumluluk bölgelerindeki sokak hayvanlarına mama vererek karınlarını doyurdu.

Kış soğuklarının iyice bastırdığı bugünlerde, yiyecek bulmakta zorluk çeken sokak hayvanlarına Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yardım eli uzattı. Devriye görevi yapan polis ekipleri, sorumluluk bölgelerindeki sokak hayvanlarına mama vererek karınlarını doyurdu. Soğuk havalarda sokak hayvanlarının beslenmesine devam edileceğini belirten yetkililer, vatandaşlara da çağrıda bulunarak, can dostların zor kış şartlarında aç kalmaması için duyarlı olmaya davet etti. - İZMİR

Son dakika: Çeşme polisinden can dostlara mama

Son dakika: Çeşme polisinden can dostlara mama

Son dakika: Çeşme polisinden can dostlara mama

Son dakika: Çeşme polisinden can dostlara mama

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Emniyet Müdürlüğü, Hisarcık, Çeşme, Yerel, Haber

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