Son Dakika | Çeşme Otoyolu'ndaki zincirleme kaza kamerada
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Son Dakika | Çeşme Otoyolu'ndaki zincirleme kaza kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberine göre Çeşme Otoyolu'ndaki zincirleme kaza kamerada İzmir-Çeşme Otoyolu'nda meydana gelen ve 9 aracın karıştığı zincirleme kaza, bir araç kamerası tarafından görüntülendi.

Çeşme Otoyolu'ndaki zincirleme kaza kamerada

İZMİR - İzmir-Çeşme Otoyolu'nda meydana gelen ve 9 aracın karıştığı zincirleme kaza, bir araç kamerası tarafından görüntülendi. Meydana gelen kaza sebebiyle otoyol trafiği bir süreliğine aksadı.

Edinilen bilgiye göre kaza saat 11.30 sıralarında İzmir - Çeşme Otoyolu Güzelbahçe sapağı yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre direksiyon hakimiyetini kaybeden bir otomobil, başka bir otomobil ile kazaya karışınca takip mesafesine dikkat etmeyen sürücüler de diğer araçlara çarptı. Bayram tatili nedeniyle Çeşme'ye gideceklerin kullanmasından dolayı yoğun olan otoyolda, 9 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada 3 kişinin hafif şekilde yaralandığı öğrenildi. Kaza sebebiyle İzmir Çeşme Otoyolu'ndaki yoğun trafik, bir süreliğine tıkandı. Kaza yapan araçların yoldan çekilmesi sonrası trafik normal akışına döndü.

Kaza anı araç kamerasında

Öte yandan meydana gelen kaza, bir aracın araç içi kamerası tarafından görüntülendi. Görüntüde yolda seyir halinde olan bir aracın öndeki araca çarptıktan sonra arkasından gelen araçların birbirine çarptığı görüldü.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Son Dakika | Çeşme Otoyolu'ndaki zincirleme kaza kamerada
Son Dakika | Çeşme Otoyolu'ndaki zincirleme kaza kamerada
Son Dakika | Çeşme Otoyolu'ndaki zincirleme kaza kamerada
Son Dakika | Çeşme Otoyolu'ndaki zincirleme kaza kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ali İhsan Çiftçi

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