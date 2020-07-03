Son Dakika | Çeşme Otoyolu'ndaki doğal yaşam köprüsünün yapımı tamamlandı Son dakika genel haberi... Çeşme Otoyolu'ndaki doğal yaşam köprüsünün yapımı tamamlandı Yaban hayatı kaynaklı trafik kazalarını azaltacak köprünün yapımı tamamlandı Yaban hayvanlarını korumak ve yaban hayatı kaynaklı trafik kazalarının önüne geçmek için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından İzmir-Çeşme...

Çeşme Otoyolu'ndaki doğal yaşam köprüsünün yapımı tamamlandı

Yaban hayatı kaynaklı trafik kazalarını azaltacak köprünün yapımı tamamlandı

İZMİR - Yaban hayvanlarını korumak ve yaban hayatı kaynaklı trafik kazalarının önüne geçmek için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından İzmir-Çeşme Otoyolu'nda yapılması planlanan üç ekolojik köprüden birinin yapımı tamamlandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Karayolları Genel Müdürlüğü ortak çalışması neticesinde İzmir-Çeşme Otoyolu'nda yaban hayatı kaynaklı kazaların en çok yaşandığı noktalar belirlendi. Çalışma sonucu Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü ekipleri 2019 yılında otoyolun Zeytinler Kavşağı yakınında ekolojik köprünün inşaatına başladı. Üst kısmına ağaçlar dikilen ve yaban hayvanlarının su ihtiyacını karşılanması için beton havuzlar inşa edilen köprüye Zeytinler Doğal Yaşam Köprüsü adı verildi. Yapımı tamamlanan köprü sayesinde bu çevrede yaşayan tilki, domuz ve tavşan gibi yaban hayvanlarının yolun karşısındaki su kaynaklarına erişimi de sağlanmış oldu.

Dağ manzarası resmi çizildi

Yapımı tamamlanan Zeytinler Doğal Yaşam Köprüsü'nün otoyola bakan dış yüzeyine ise dağ manzarası resmi çizildi. İzmir-Çeşme Otoyolu'nda bu köprüye benzer iki köprünün daha yapımı planlanıyor.

Kaynak: İHA