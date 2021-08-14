Son dakika... Çeşme'deki orman yangını kısmen kontrol altında

Son dakika 3. sayfa haberi: İzmir'in Çeşme ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı.

İzmir'in Çeşme ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi sonucu yangın kısmen kontrol altına alındı.

Yangın, saat 07.30 sıralarında Karareis yolu mevkiinde meydana geldi. Ormanlık alandan dumanların yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 helikopter ve 3 arazöz sevk edildi. Alevlerin kısmen kontrol altına alınmasının ardından bölgede 2 helikopter ve 10 arazöz ile çalışmalar sürdürüldü.

Yangının ekiplerin çalışması sonucu kısmen kontrol altına alındığı bildirilirken, bölgedeki rüzgar sebebiyle alevlerin zaman zaman parladığı öğrenildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı