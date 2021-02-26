Son Dakika | Çeşme'de yangından zarar gören alana 5 bin sakız ağacı fidanı dikildi

İzmir Orman Bölge Müdürlüğü, Çeşme ilçesinde yangından zarar gören ormanlık alanda 5 bin sakız ağacını toprakla buluşturdu.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, 13 Ağustos'ta Ildır mevkisinde başlayan, şiddetli rüzgarın etkisiyle büyüyen ve günün ilk ışıklarıyla kontrol altına alınabilen yangının hasar verdiği alanda ağaçlandırma çalışmaları yürütülüyor.

İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Gaziemir Orman İşletme Müdürlüğünün, sakız ağacını yeniden bölgeye kazandırmak amacıyla gerçekleştirdiği çalışmalar kapsamında 15 hektarlık alanda 5 bin sakız fidanı toprakla buluşturuldu.

Orman Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Özkaya da bölgede çalışanlarla sakız ağcı fidanı dikimine katıldı.

Fidan dikiminin ardından Mustafa Özkaya, İzmir Orman Bölge Müdürü Zafer Derince, Halkla İlişkiler Şube Müdürü Tacettin Coşku, Gaziemir Orman İşletme Müdürü Mehmet Çaprazlı ve çalışanlar "Yanan orman alanlarını ağaçlandırıyoruz, sakız ana vatanına geri dönüyor" yazılı dev pankart açtı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Mustafa Özkaya, dünyada üretimi ve ticareti uzun yıllar Yunanistan'ın tekelinde olan sakızın ana vatanı olan Türkiye'de yeniden üretilmesi için Orman Genel Müdürlüğünün 2014 yılında başlattığı "Sakız Eylem Planı" çalışmalarının meyvesini vermeye başladığını kaydetti.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin çalışmaları yakından takip ettiğini belirten Özkaya, yanan orman alanlarının başka bir amaç için kullanılamayacağını hatırlatarak, Çeşme'de ağaçlandırma çalışmalarına hemen başlandığını vurguladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Efsun Erbalaban Yılmaz