Son Dakika: Çeşme'de otluk alanda yangın paniği
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Son Dakika: Çeşme'de otluk alanda yangın paniği

Son dakika haberine göre Çeşme'de otluk alanda yangın paniği İzmir'in Çeşme ilçesinde otluk alanda yangın çıktı.

14.08.2020 01:15 | Son Güncelleme: 14.08.2020 02:29

Çeşme'de otluk alanda yangın paniği

İZMİR - İzmir'in Çeşme ilçesinde otluk alanda yangın çıktı. Yangın sebebiyle bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre yangın Ildır Mahallesi'nde bulunan otluk alanda henüz bilinmeyen bir sebeple çıktı. Yangın sebebiyle bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken, ihbar üzerine bölgeye Orman Genel Müdürlüğüne bağlı 30 arazöz ve 8 dozer müdahale etti.

Yangının gece saatlerinde çıkması havadan müdahaleyi mümkün kılmazken, karadan yapılan müdahalelerle yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Son Dakika: Çeşme'de otluk alanda yangın paniği

Kaynak: İHA

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