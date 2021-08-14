Son Dakika | Çeşme'de orman yangını (3)
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Son Dakika | Çeşme'de orman yangını (3)

Son Dakika | Çeşme'de orman yangını (3)
Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim Karabıyık - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre TAMAMEN KONTROL ALTINA ALINDIİzmir'in Çeşme ilçesi Karareis yolu üzerinde saat 07.30 sıralarında çıkan orman yangını, 14 saatlik müdahale sonucunda tamamen kontrol altına alındı.

TAMAMEN KONTROL ALTINA ALINDI

İzmir'in Çeşme ilçesi Karareis yolu üzerinde saat 07.30 sıralarında çıkan orman yangını, 14 saatlik müdahale sonucunda tamamen kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenilirken, hasar tespit çalışmalarının yapılacağı bildirildi.

Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR,  


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim Karabıyık

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