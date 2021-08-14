Son dakika! Çeşme'de orman yangını (2)
Son dakika gelişmesine göre KISMEN KONTROL ALTINDAİzmir'in Çeşme ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangına 2 helikopterle havadan, 10 arazöz ve orman işçileriyle de karadan müdahale ediliyor.
KISMEN KONTROL ALTINDA
İzmir'in Çeşme ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangına 2 helikopterle havadan, 10 arazöz ve orman işçileriyle de karadan müdahale ediliyor. Alevlerin, çalışmalar sonucu kısmen kontrol altına alındığı belirtildi.Nevra UÇKAÇ/ İZMİR,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Nevra Uçkaç