Son dakika! Çeşme'de orman yangını (2)
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Son dakika! Çeşme'de orman yangını (2)

Son dakika! Çeşme'de orman yangını (2)
Demirören Haber Ajansı / Nevra Uçkaç - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre KISMEN KONTROL ALTINDAİzmir'in Çeşme ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangına 2 helikopterle havadan, 10 arazöz ve orman işçileriyle de karadan müdahale ediliyor.

KISMEN KONTROL ALTINDA

İzmir'in Çeşme ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangına 2 helikopterle havadan, 10 arazöz ve orman işçileriyle de karadan müdahale ediliyor. Alevlerin, çalışmalar sonucu kısmen kontrol altına alındığı belirtildi.

Nevra UÇKAÇ/ İZMİR,

Son dakika! Çeşme'de orman yangını (2)
Son dakika! Çeşme'de orman yangını (2)
Son dakika! Çeşme'de orman yangını (2)
Son dakika! Çeşme'de orman yangını (2)
Son dakika! Çeşme'de orman yangını (2)
Son dakika! Çeşme'de orman yangını (2)
Son dakika! Çeşme'de orman yangını (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Nevra Uçkaç

Son dakika haber: Çeşme'de orman yangını (1)
Son dakika haber: Çeşme'de orman yangını (1)
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İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 182,21, Ankara'da 184,58, İzmir'de 65,85 oldu.
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