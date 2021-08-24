Son Dakika | Çeşme'de gece kulübü önündeki cinayette gözaltı sayısı 6'ya çıktı
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Son Dakika | Çeşme'de gece kulübü önündeki cinayette gözaltı sayısı 6'ya çıktı

Son Dakika | Çeşme'de gece kulübü önündeki cinayette gözaltı sayısı 6'ya çıktı
Demirören Haber Ajansı / Davut Can - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... İZMİR'in Çeşme ilçesinde, Alpay Kalyon'un (33), gittiği gece kulübünün önünde, bir kadının darbedilmesine engel olmak isterken çıkan kavgada bıçaklanarak yaşamını yitirmesiyle ilgili 3 kişi daha gözaltına alındı.

İZMİR'in Çeşme ilçesinde, Alpay Kalyon'un (33), gittiği gece kulübünün önünde, bir kadının darbedilmesine engel olmak isterken çıkan kavgada bıçaklanarak yaşamını yitirmesiyle ilgili 3 kişi daha gözaltına alındı. Böylelikle gözaltı sayısı 6'ya yükseldi.

Olay, 21 Ağustos gecesi Alaçatı ilçesi Ovacık Mahallesi 18001 Sokak'ta meydana geldi. Alpay Kalyon, eşi ve 1'i kadın, 2 arkadaşıyla gece kulübüne gitti. Bir ara dışarı çıkan Alpay Kalyon ve yanındaki erkek arkadaşı, bir kadının, erkek tarafından darbedildiğini görüp müdahale etti. Bu sırada diğer gece kulübünün çalışanları F.B., O.G. ve M.T. "Burada kavga edemezsiniz" dedikten sonra olaya dahil oldu. Çıkan kavgada Alpay Kalyon göğsünden bıçaklandı. İhbar üzerine adrese sevk edilen ambulansla Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kalyon, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Alpay Kalyon'un cenazesi, İzmir Adlı Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından, önceki gün Yamanlar Cem Evi'nde düzenlenen cenaze töreni sonrası Doğançay Mezarlığı'nda defnedildi. Olayla ilgili 3 mekan çalışanı gözaltına alındı.OLAY CEP TELEFONUYLA GÖRÜNTÜLENMİŞTİKavga, bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Görüntülerde tarafların kavga ettiği, bu sırada gece kulübünün kapısından dışarıya doğru elinde bıçakla koşturarak gelen bir kişinin Alpay Kalyon'u eşi Sırma Kalyon'un gözü önünde göğsünden bıçakladığı anlar yer aldı.GÖZALTI SAYISI 6'YA YÜKSELDİOlayla ilgili soruşturma kapsamında 3 kişi daha gözaltına alındı. Gözaltına alınanların işletme sahibi C.Ü., işletmenin müdürü M.T., otel mesul müdürü O.S. olduğu bildirildi. Böylece, gözaltı sayısı 6'ya yükseldi. Şüphelilerden vale olan F.B.'nin olayda bıçağı kullandığı ileri sürüldü.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.


Son Dakika | Çeşme'de gece kulübü önündeki cinayette gözaltı sayısı 6'ya çıktı
Son Dakika | Çeşme'de gece kulübü önündeki cinayette gözaltı sayısı 6'ya çıktı
Son Dakika | Çeşme'de gece kulübü önündeki cinayette gözaltı sayısı 6'ya çıktı
Son Dakika | Çeşme'de gece kulübü önündeki cinayette gözaltı sayısı 6'ya çıktı
Son Dakika | Çeşme'de gece kulübü önündeki cinayette gözaltı sayısı 6'ya çıktı
Son Dakika | Çeşme'de gece kulübü önündeki cinayette gözaltı sayısı 6'ya çıktı
Son Dakika | Çeşme'de gece kulübü önündeki cinayette gözaltı sayısı 6'ya çıktı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Davut Can

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