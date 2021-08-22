Son dakika... Çeşme'de bıçaklı kavga: 1 ölü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika... Çeşme'de bıçaklı kavga: 1 ölü

Son dakika... Çeşme'de bıçaklı kavga: 1 ölü
Demirören Haber Ajansı / Fırat Akay - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre İZMİR'in Çeşme ilçesinde, iddiaya göre bir gece kulübü önünde meydana gelen bıçaklı kavga sonucu Alpay Kalyon (33), hayatını kaybetti.

İZMİR'in Çeşme ilçesinde, iddiaya göre bir gece kulübü önünde meydana gelen bıçaklı kavga sonucu Alpay Kalyon (33), hayatını kaybetti. Polis, olayın ardından kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, gece saatlerinde Alaçatı'ya bağlı Ovacık Mahallesi 18001 sokaktaki gece kulübünün önünde meydana geldi. İddiaya göre, gece kulübüne müşteri olarak gelen Alpay Kalyon ile O.D. ve yanındaki kişiler arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, Alpay Kalyon bıçakla yaralandı. Olayın ardından O.D. ve yanındaki şüpheliler, otomobille kaçtı. İhbar üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Kalyon, Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Kalyon, hayatını kaybetti. Kalyon'un cansız bedeni, incelemelerin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekipleri de gece kulübü önünde detaylı incelemelerde bulundu.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, kaçan şüphelileri arıyor.

Son dakika... Çeşme'de bıçaklı kavga: 1 ölü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fırat Akay

Son dakika haber | Bozkurt'taki selde kuyumcuların balçıkta kaybolan altınları polis tarafından dedektörle arandı
Son dakika haber | Bozkurt'taki selde kuyumcuların balçıkta kaybolan altınları polis tarafından dedektörle arandı
Son dakika haberleri! KASTAMONU - Bozkurt'taki selde kuyumcuların balçıkta kaybolan altınları polis tarafından dedektörle arandı
Son dakika haberleri! KASTAMONU - Bozkurt'taki selde kuyumcuların balçıkta kaybolan altınları polis tarafından dedektörle arandı
Oğlu ile tartışma sırasında fenalaşan anne oracıkta can verdi
Oğlu ile tartışma sırasında fenalaşan anne oracıkta can verdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ekrem İmamoğlu Jens Stoltenberg Kemal Kılıçdaroğlu Eşref Gani Ahmedzai
Magazin Alişan Cimilli İbo Demet Akalın Davut Güloğlu
Spor Ozan Tufan Burak Elmas Enner Valencia Kerem Aktürkoğlu Muhammed Gümüşkaya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Son dakika... Çeşme'de bıçaklı kavga: 1 ölü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.8.2021 05:52:55. #1.15#

title