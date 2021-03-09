Son dakika! Çeşme Belediyespor Teknik Direktörü Akgül motosikletiyle kaza geçirdi
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Son dakika! Çeşme Belediyespor Teknik Direktörü Akgül motosikletiyle kaza geçirdi

09.03.2021 23:04 | Son Güncelleme: 09.03.2021 23:04
Son dakika! Çeşme Belediyespor Teknik Direktörü Akgül motosikletiyle kaza geçirdi

Son dakika haber: Çeşme Belediyespor Teknik Direktörü Nedim Akgül, motosikletiyle yaptığı trafik kazasını hafif sıyrıklarla atlattı.

Çeşme Belediyespor Teknik Direktörü Nedim Akgül, motosikletiyle yaptığı trafik kazasını hafif sıyrıklarla atlattı.

Çeşme Belediyespor Teknik Direktörü Nedim Akgül, bugün Güzelbahçe'de, motosikletiyle yaptığı trafik kazasını hafif sıyrıklarla atlattı. Geçirdiği trafik kazasını, sosyal medya sayfasında duyuran Akgül, "Rabbim beterinden korudu. Verilmiş sadakamız varmış. Buna da şükür. Daha yaşayacak günümüz, görecek günlerimiz varmış" diye yazdı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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