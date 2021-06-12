Son dakika! Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi yerleşkesindeki kantinde yangın çıktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika! Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi yerleşkesindeki kantinde yangın çıktı

Son dakika! Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi yerleşkesindeki kantinde yangın çıktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberleri: Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'nin yerleşkesinde bulunan kantinde yangın çıktı.

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'nin yerleşkesinde bulunan kantinde yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi yerleşkesinin içinde bulunan kantinde yangın çıktı. İlk belirlemelere göre yangının kantin içerisindeki cihazlardan çıktığı öğrenildi. Herhangi bir can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığı yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Olayla ilgili inceleme sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Evini ateşe verip bıçak ve satırla balkona çıkan genç ortalığı birbirine kattı
Evini ateşe verip bıçak ve satırla balkona çıkan genç ortalığı birbirine kattı
Bir anlık dikkatsizlik pahalıya patladı! Elektrik direklerini sayarken uçurumdan düştü
Bir anlık dikkatsizlik pahalıya patladı! Elektrik direklerini sayarken uçurumdan düştü
Çocuklarını göremediği için intihara kalkışan adamın atlama anı anbean kamerada
Çocuklarını göremediği için intihara kalkışan adamın atlama anı anbean kamerada
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Veysel Eroğlu Süleyman Soylu Memduh Büyükkılıç Adil Karaismailoğlu
Magazin Hazal Kaya Şeyma Subaşı Funda Eryiğit Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Ergin Ataman Nihat Özdemir Roland Garros Roberto Mancini
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika! Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi yerleşkesindeki kantinde yangın çıktı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.06.2021 19:40:08. #1.13#

title