Son dakika... Çermik İlçe Kaymakamı Polat'tan şehit ailesine ziyaret
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Son dakika... Çermik İlçe Kaymakamı Polat'tan şehit ailesine ziyaret

Son dakika haberi: Diyarbakır'ın Çermik İlçe Kaymakamı Ramazan Polat, Karakaya Mahallesinde ikamet eden 1992 yılında bölücü terör örgütü PKK'lı teröristlerin yapmış olduğu hain saldırıda şehit olan sivil şehit Yaşar Karakaya'nın ailesini evinde ziyaret etti.

Son dakika... Çermik İlçe Kaymakamı Polat'tan şehit ailesine ziyaret
13.08.2020 17:30 | Son Güncelleme: 13.08.2020 17:50

Diyarbakır'ın Çermik İlçe Kaymakamı Ramazan Polat, Karakaya Mahallesinde ikamet eden 1992 yılında bölücü terör örgütü PKK'lı teröristlerin yapmış olduğu hain saldırıda şehit olan sivil şehit Yaşar Karakaya'nın ailesini evinde ziyaret etti.

Ziyaret esnasında şehit yakınları ile sohbet eden Kaymakam Polat, "Devletimizin ve vatanımızın bölünmez bütünlüğü için canlarını feda eden şehitlerimizin hakları asla ödenemez. Şehit ailelerimizin her türlü sıkıntı ve sorunlarının giderilmesi için elimizden gelen her şeyi yapmaya hazırız. Şehidimize Allah'tan rahmet, geride kalan ailesine hayırlı bir ömür geçirmelerini temenni ediyorum" dedi.

Şehit ailesi ziyareti sonunda Kaymakam Polat, Karakaya Mahalle Muhtarı Mehmet Karakaya'dan köy hakkında bilgi aldıktan sonra vatandaşlar ile sohbet ederek onların talep ve sorunları hakkında bilgi aldı. - DİYARBAKIR

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Kaynak: İHA

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