Son Dakika: Cerablus'ta bomba yüklü motosiklet patladı: 1 ölü
Son dakika haberleri... Suriye'nin Halep iline bağlı Cerablus ilçesinde düzenlenen bombalı saldırı sonucu en az 1 sivil hayatını kaybetti.
15.08.2020 11:02 | Son Güncelleme: 15.08.2020 12:13
Suriye'nin Halep iline bağlı Cerablus ilçesinde düzenlenen bombalı saldırı sonucu en az 1 sivil hayatını kaybetti.
Suriye'nin Halep iline bağlı Cerablus ilçesinde bomba yüklü motosiklet infilak etti. Patlamanın Cerablus ilçesinde gerçekleştiği öğrenildi. Patlamada ilk belirlemelere göre 1 sivilin hayatını kaybettiği 4 sivilin yaralandığı belirtildi.Yaralıların hastaneye sevk edildiği öğrenildi.
(Abu Mucahit El Halebi/İHA)
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Kaynak: İHA