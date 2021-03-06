Son dakika... Cep telefonun bataryası patladı, yanmaktan son anda kurtuldu; o anlar kamerada
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Son dakika... Cep telefonun bataryası patladı, yanmaktan son anda kurtuldu; o anlar kamerada

06.03.2021 20:45 | Son Güncelleme: 06.03.2021 20:51

Son dakika haberlerine göre HATAY'da cep telefonu bataryasının değişimi sırasında, bataryanın patlaması sonucu telefonu getiren kişinin kıyafeti alev aldı.

HATAY'da cep telefonu bataryasının değişimi sırasında, bataryanın patlaması sonucu telefonu getiren kişinin kıyafeti alev aldı. Refleksle üzerindeki kıyafeti çıkaran kişi, yanmaktan son anda kurtuldu. Bu anlar ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Antakya'da ismi öğrenilemeyen bir kişi, telefonunun bataryasını değiştirmek için telefon tamircisine gitti. Telefonunun bataryasının şişmiş olduğunu ve değiştirmek istediğini söyleyen müşteri, elindeki telefonu tamirciye verdi. Tamircinin işlem yaptığı sırada büyük bir gürültüyle patlayan bataryanın alev almasıyla telefonunun onarılmasını bekleyen kişi, bir anda alevler içinde kaldı. Refleksle alev alan tişörtünü çıkaran kişi, yanmaktan son anda kurtuldu.

'BÜYÜK BİR SES İLE PATLADI, KORKTUK'

24 yıldır telefon tamir ettiğini ve bazen böyle olaylar yaşandığını anlatan işletme sahibi Paşa Kuyucu, 'Müşterimizin getirdiği telefon bataryası şişmişti, 'yeni batarya taktırmak istiyorum, bataryam şişti' dedi. Biz de 'değiştirelim' dedik, daha telefonu söker sökmez, şişen batarya patladı, müşterimizin üzerine geldi. Çok şükür, bir şey olmadı, alev aldı ama müşterimiz hemen bir refleksle üzerindeki tişörtü çıkardı, alevlerin büyümesini engelledi ama korktuk tabi, büyük bir sesle patladı? dedi.

'ŞİŞEN BATARYALARI, EV VE İŞ YERİNDE BULUNDURMAYIN'

Böyle olayların bir daha yaşanmaması adına herkesin dikkatli olması gerektiğini söyleyen Kuyucu, 'Vatandaşlara uyarım, telefonların bataryası şiştiğinde, evinde ya da iş yerinde çekmecede bulundurmasın, çünkü tehlikelidir. Her an patlayabilir, yangın da çıkarabilir, dikkat edin. Şişmiş bataryaları, bir yerde bırakmayın' dedi.

Son dakika... Cep telefonun bataryası patladı, yanmaktan son anda kurtuldu; o anlar kamerada
Son dakika... Cep telefonun bataryası patladı, yanmaktan son anda kurtuldu; o anlar kamerada
Son dakika... Cep telefonun bataryası patladı, yanmaktan son anda kurtuldu; o anlar kamerada
Son dakika... Cep telefonun bataryası patladı, yanmaktan son anda kurtuldu; o anlar kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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