Son dakika... Cep telefonu hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı
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Son dakika... Cep telefonu hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı

Son dakika gelişmesine göre Cep telefonu hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdıZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, bir marketten cep telefonu çalan M.U.'nun, 8 ay önce alışveriş merkezinde unutulan cep telefonunu çalan kişi olduğu ortaya çıktı.

12.06.2020 15:29 | Son Güncelleme: 12.06.2020 15:37

Cep telefonu hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, bir marketten cep telefonu çalan M.U.'nun, 8 ay önce alışveriş merkezinde unutulan cep telefonunu çalan kişi olduğu ortaya çıktı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Ereğli ilçesi Müftü Mahallesi'ndeki bir markette, 8 Haziran günü, cep telefonu hırsızlığı yaşandı. İhbar üzerine araştırma başlatan polis, güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelinin M.U. olduğunu belirledi. Gözaltına alınan M.U.'nun 8 ay önce bir alışveriş merkezinde masa üzerinde unutulan cep telefonunu çalan kişi olduğu da belirlendi. Soruşturma devam ediyor.

Son dakika... Cep telefonu hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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