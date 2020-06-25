Son dakika... Cep telefonu gaspçısı yakalandı
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Son dakika... Cep telefonu gaspçısı yakalandı

Son dakika gelişmesine göre Gaziantep'te bir vatandaşın cep telefonunu gasp eden şüpheli şahıs yakalandı.

Son dakika... Cep telefonu gaspçısı yakalandı
25.06.2020 12:34 | Son Güncelleme: 25.06.2020 13:15

Gaziantep'te bir vatandaşın cep telefonunu gasp eden şüpheli şahıs yakalandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Beykent Mahallesi'nde meydana gelen gasp olayıyla ilgili çalışma yaptı. Yapılan çalışmalarda, bir vatandaşa ait telefonu gasp eden Ö.F.E. isimli şahıs yakalandı.

Yakalanan şahıs, adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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