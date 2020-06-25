Son dakika... Cep telefonu gaspçısı yakalandı Son dakika gelişmesine göre Gaziantep'te bir vatandaşın cep telefonunu gasp eden şüpheli şahıs yakalandı.

Gaziantep'te bir vatandaşın cep telefonunu gasp eden şüpheli şahıs yakalandı. Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Beykent Mahallesi'nde meydana gelen gasp olayıyla ilgili çalışma yaptı. Yapılan çalışmalarda, bir vatandaşa ait telefonu gasp eden Ö.F.E. isimli şahıs yakalandı. Yakalanan şahıs, adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - GAZİANTEP Kaynak: İHA