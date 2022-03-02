Son dakika... CENTCOM Komutanı, Doha'da Katar Emiri ile "bölgesel gelişmeleri" görüştü - Haberler

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Son dakika... CENTCOM Komutanı, Doha'da Katar Emiri ile "bölgesel gelişmeleri" görüştü

AA, Serdar Bıtmez - Güncel
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Son dakika... CENTCOM Komutanı, Doha'da Katar Emiri ile

Son dakika gündem haberi: Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Orgeneral Kenneth McKenzie ile bölgedeki gelişmeleri değerlendirdi.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Orgeneral Kenneth McKenzie ile bölgedeki gelişmeleri değerlendirdi.

Emirlik Divanı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Katar Emiri Şeyh Temim ile Orgeneral McKenzie başkent Doha'daki Buhayra Sarayı'nda bir araya geldi.

Görüşmede, iki dost ülke arasındaki stratejik ilişkiler, bu ilişkilerin güçlendirilmesine yönelik beklentiler ve bölgedeki son gelişmeler ele alındı.

McKenzie, 28 Şubat'ta da Amman'da Ürdün Kralı 2. Abdullah ile bir araya gelmiş, ikili "ABD ile Ürdün arasında askeri ve güvenlik alanındaki iş birliğini" görüşmüştü.

AA / Serdar Bıtmez - Güncel

Tam Gemi Şok Denemeleri, Ürdün, Katar, Güncel, Haberler

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