Son dakika: Cengiz Ünder attı, Marsilya geriden gelerek kazandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika: Cengiz Ünder attı, Marsilya geriden gelerek kazandı

Son dakika: Cengiz Ünder attı, Marsilya geriden gelerek kazandı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Son dakika haber: Fransa Ligue 1'de yeni sezonun ilk haftasında Marsilya, 2-0 geriye düştüğü mücadelede Montpellier'i deplasmanda 3-2 mağlup etti.

Fransa Ligue 1'de yeni sezonun ilk haftasında Marsilya, 2-0 geriye düştüğü mücadelede Montpellier'i deplasmanda 3-2 mağlup etti. Marsilya'nın ilk golü milli oyuncu Cengiz Ünder'den geldi.

Fransa Ligue 1'in ilk haftasında Montpellier, Marsilya'yı konuk etti. 30'uncu dakikada Luan'ın kendi kalesine attığı gol ile Montpellier 1-0 öne geçti. Ev sahibi ekip, 34'üncü dakikada Laborde'nin golüyle skoru 2-0'a getirdi. İlk yarı ev sahibinin 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi. 68'inci dakikada de La Fuente'nin altı pas üzerine çevirdiği topu arka direkte önünde bulunan Cengiz Ünder'in plase vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti ve Marsilya farkı 1'e indirdi: 1-2. 75'inci dakikada Cengiz Ünder'in ceza sahası çizgisinin hemen önünde yer kalmasıyla kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Payet, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi ve skoru 2-2'ye getirdi. 80'inci dakikada Marsilya öne geçti. Gueye'nin pasıyla ceza sahasına giren Payet'in sol çaprazdan yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-3. Cengiz Ünder, 86'ncı dakikada yerini Luis Henrique'ye bıraktı. Karşılaşmada başka gol olmayınca Marsilya, sahadan 3-2 galip ayrıldı.

MÜCADELE BİR SÜRE DURDU89'uncu dakikada saha içerisine atılan yabancı maddeler dolayısıyla maçın hakemi Jeremy Pignard, mücadeleyi durdurdu ve oyuncularla birlikte soyunma odasına gitti. Yaklaşık 10 dakikalık aranın ardından önce iki takımın oyuncuları daha sonra ise hakemler sahaya geri döndü ve mücadele kaldığı yerden devam etti.

Fransa Ligue 1'in 2'nci haftasında Marsilya, evinde Bordeaux ile; Montpellier ise deplasmanda Reims ile karşı karşıya gelecek.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
Son dakika... 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda basketbolda erkekler finalinde ABD, Fransa'yı 87-82 yenerek üst üste 4. kez altın madalyayı kazandı
Son dakika... 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda basketbolda erkekler finalinde ABD, Fransa'yı 87-82 yenerek üst üste 4. kez altın madalyayı kazandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Sayan Demet Akalın Yılmaz Erdoğan Şahan Gökbakar
Spor Muslera Eda Erdem Fatih Terim Metin Oktay Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika: Cengiz Ünder attı, Marsilya geriden gelerek kazandı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.8.2021 23:57:46. #1.16#

title