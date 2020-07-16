Son dakika! 'Cenazeye katılmama' nedeniyle husumetli ailelerin kavgasında ölü sayısı 2'ye çıktı Son dakika güncel haberine göre ANTALYA'da, cenazeye katılmama nedeniyle 6 aydır husumetli olan iki aile arasında çıkan kavgada, ölü sayısı 2'ye çıktı.

ANTALYA'da, cenazeye katılmama nedeniyle 6 aydır husumetli olan iki aile arasında çıkan kavgada, ölü sayısı 2'ye çıktı.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Kepez ilçesi Kütükçü Mahallesi Kütükçü Köprüsü önünde meydana geldi. Cenazeye katılmama nedeniyle 6 aydır husumetli olan Muşlu iki ailenin üyeleri, akşam saatlerinde yol ortasında karşılaştı. Taraflar birbirlerine taş, sopa,çapa, balta ve bıçakla saldırdı. İki aileden 12 kişinin katıldığı kavgada, Huni Karadeniz (19) yaşamını yitirdi. R.G., Vehbi Gündüz (28), F.G., M.K. ve S.K. ise bıçakla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Huni Karadeniz'in olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirleyen sağlık ekipleri, 5 yaralıyı ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastanelere götürdü.OLAY YERİNDE BIÇAK, BALTA, ÇAPAKavgaya karışanlardan 4'ü polis tarafından gözaltına alınırken, kaçan C.K. ve E.K.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı. Polisin olay yerinde yaptığı incelemede, 3 bıçak, 5 kazma sopası, 1 balta ve 1 çapa ele geçirildi.SABAHA KARŞI YAŞAMINI YİTİRDİYaralılardan Vehbi Gündüz de tedaviye alındığı hastanede sabaha karşı yaşamını yitirdi. Huni Karadeniz ile Vehbi Gündüz'ün cenazeleri, polis nezaretinde morgdan alındı.Polis, yeni bir olay yaşanmaması için geniş güvenlik önlemi aldı. Morgdan önce Huni Karadeniz'in, 2 saat sonra ise Vehbi Gündüz'ün cenazesi alındı. Cenazelerin, toprağa verilmek üzere Muş'un Malazgirt ilçesine götürüleceği belirtildi.CENAZEYE KATILMAMA HUSUMETİ

Taraflar arasındaki husumetin, 6 ay öncesine dayandığı ortaya çıktı. Olaydan 6 ay önce C.K.'nin kardeşi E.K'nin öldürüldüğü, diğer aile cenazeye katılmayınca taraflar arasında husumet oluştuğu kaydedildi.

Kaynak: DHA