Son dakika! Cenazeler karıştı; koronavirüsten ölen kişiyi görenler karantinaya alındı (2)

Son dakika haberi... CENAZELERİ, KARGO ŞİRKETİNİN KARIŞTIRDIĞI İDDİASITrabzonlu Mustafa Özdemir'in cenazesinin, özel kargo şirketi aracılığıyla uçakla Almanya'dan İstanbul aktarmalı Elazığ'a, Mehmet Zeki Yıldırım'ın cenazesinin de yine aynı aktarmayla Trabzon Havalimanı'na gönderilip, teslim edildiği belirtildi.

CENAZELERİ, KARGO ŞİRKETİNİN KARIŞTIRDIĞI İDDİASI

Trabzonlu Mustafa Özdemir'in cenazesinin, özel kargo şirketi aracılığıyla uçakla Almanya'dan İstanbul aktarmalı Elazığ'a, Mehmet Zeki Yıldırım'ın cenazesinin de yine aynı aktarmayla Trabzon Havalimanı'na gönderilip, teslim edildiği belirtildi. Özdemir ve Yıldırım aileleri, yurt dışındaki kargo şirketince tabutlara yanlış isim bilgilerinin yer aldığı etiketlerin konulması sonucu karışıklığın yaşandığını öne sürdü. Ailelerin, cenazelerin karışmasıyla ilgili şikayette bulunacağı belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı