Son Dakika: Çelik: "(Üç ismin milletvekilliğinin düşürülmesi) Meclisinki usulü bir işlemdir, odaklanılması... Gelen son dakika haberine göre AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK toplantısı devam ederken basın toplantısı düzenledi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK toplantısı devam ederken basın toplantısı düzenledi. (5) Çelik: "(Üç ismin milletvekilliğinin düşürülmesi) Meclisinki usulü bir işlemdir. Odaklanılması gereken mahkeme kararıdır. Meclis bunu yapmaya mecbur." Kaynak: AA