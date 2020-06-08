Son Dakika: Çelik: "(Üç ismin milletvekilliğinin düşürülmesi) Meclisinki usulü bir işlemdir, odaklanılması...
Gelen son dakika haberine göre AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK toplantısı devam ederken basın toplantısı düzenledi.
08.06.2020 18:37 | Son Güncelleme: 08.06.2020 19:22
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK toplantısı devam ederken basın toplantısı düzenledi.
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Çelik: "(Üç ismin milletvekilliğinin düşürülmesi) Meclisinki usulü bir işlemdir. Odaklanılması gereken mahkeme kararıdır. Meclis bunu yapmaya mecbur."
Kaynak: AA