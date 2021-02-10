Son dakika: Çelik: "Türkiye'nin meselelerini tek tek çözüyoruz"
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Son dakika: Çelik: "Türkiye'nin meselelerini tek tek çözüyoruz"

10.02.2021 14:32 | Son Güncelleme: 10.02.2021 14:37

Gelen son dakika haberlerine göre Kongrenin yapıldığı salon ve katılımcılar AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in kürsüye çıkması AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in konuşması OSMANİYE - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Osmaniye 7. Olağan Kongresi'nde konuştu.

Kongrenin yapıldığı salon ve katılımcılar

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in kürsüye çıkması

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in konuşması OSMANİYE - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Osmaniye 7. Olağan Kongresi'nde konuştu. (1)

Son dakika: Çelik: 'Türkiye'nin meselelerini tek tek çözüyoruz'
Son dakika: Çelik: 'Türkiye'nin meselelerini tek tek çözüyoruz'
Son dakika: Çelik: 'Türkiye'nin meselelerini tek tek çözüyoruz'
Son dakika: Çelik: 'Türkiye'nin meselelerini tek tek çözüyoruz'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner

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