Son dakika: Çelik: "Türkiye'nin meselelerini tek tek çözüyoruz"
10.02.2021 14:32 | Son Güncelleme: 10.02.2021 14:37
Gelen son dakika haberlerine göre Kongrenin yapıldığı salon ve katılımcılar AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in kürsüye çıkması AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in konuşması OSMANİYE - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Osmaniye 7. Olağan Kongresi'nde konuştu.
Kongrenin yapıldığı salon ve katılımcılar
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in kürsüye çıkması
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in konuşması OSMANİYE - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Osmaniye 7. Olağan Kongresi'nde konuştu. (1)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner