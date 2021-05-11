Son Dakika | Çelik'ten Mescid-i Aksa'daki yangın sırasında bazı İsraillilerin yaptığı sevinç gösterisine tepki Açıklaması
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Son Dakika | Çelik'ten Mescid-i Aksa'daki yangın sırasında bazı İsraillilerin yaptığı sevinç gösterisine tepki Açıklaması

Son Dakika | Çelik'ten Mescid-i Aksa'daki yangın sırasında bazı İsraillilerin yaptığı sevinç gösterisine tepki Açıklaması
Anadolu Ajansı / Ferdi Türkten - Haberler | Politika

Son dakika politika haberine göre AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail'in saldırıları sonucu Mescid-i Aksa'da çıkan yangın sırasında bazı İsraillilerin sevinç gösterisinde bulunmasına tepki gösterdi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail'in saldırıları sonucu Mescid-i Aksa'da çıkan yangın sırasında bazı İsraillilerin sevinç gösterisinde bulunmasına tepki gösterdi.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Mabed yanarken kutlama yapanların vicdansızlık ve ahlaksızlıktan başka bir şeyle anılmaları mümkün değil." ifadesini kullandı.

Ömer Çelik, paylaşımında İsraillilerin kutlamasına ilişkin bir de videoya yer verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Türkten

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