Son dakika... Çelik: "KKTC Cumhurbaşkanlığında geçmiş dönemde duyduğumuz Türkiye'yi, Kıbrıs davasını, Kıbrıs Türkü'nü inciten mesajların siyasi dönemi kapanmış...
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Son dakika... Çelik: "KKTC Cumhurbaşkanlığında geçmiş dönemde duyduğumuz Türkiye'yi, Kıbrıs davasını, Kıbrıs Türkü'nü inciten mesajların siyasi dönemi kapanmış...

27.10.2020 18:21 | Son Güncelleme: 27.10.2020 18:24
Son dakika... Çelik:

Gelen son dakika haberlerine göre Çelik: "KKTC Cumhurbaşkanlığında geçmiş dönemde duyduğumuz Türkiye'yi, Kıbrıs davasını, Kıbrıs Türkü'nü inciten mesajların siyasi dönemi kapanmış oldu"

Çelik: "KKTC Cumhurbaşkanlığında geçmiş dönemde duyduğumuz Türkiye'yi, Kıbrıs davasını, Kıbrıs Türkü'nü inciten mesajların siyasi dönemi kapanmış oldu"

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Boztepe

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