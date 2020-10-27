Son dakika... Çelik: "KKTC Cumhurbaşkanlığında geçmiş dönemde duyduğumuz Türkiye'yi, Kıbrıs davasını, Kıbrıs Türkü'nü inciten mesajların siyasi dönemi kapanmış...
27.10.2020 18:21 | Son Güncelleme: 27.10.2020 18:24
Gelen son dakika haberlerine göre Çelik: "KKTC Cumhurbaşkanlığında geçmiş dönemde duyduğumuz Türkiye'yi, Kıbrıs davasını, Kıbrıs Türkü'nü inciten mesajların siyasi dönemi kapanmış oldu"
Çelik: "KKTC Cumhurbaşkanlığında geçmiş dönemde duyduğumuz Türkiye'yi, Kıbrıs davasını, Kıbrıs Türkü'nü inciten mesajların siyasi dönemi kapanmış oldu"
Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Boztepe