Son dakika! Çelik: "(İsrail-BAE anlaşması) Hiçbir şekilde barışa ve istikrara katkı sağlamayacak" Son dakika haberi... AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamaları ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısı devam ederken basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamaları ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısı devam ederken basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.(5) Çelik: "(İsrail-BAE anlaşması) Hiçbir şekilde barışa ve istikrara katkı sağlamayacak. Filistin'in içinde olmadığı çözümün sonuç alması mümkün değil" Kaynak: AA