Son dakika! Çelik: "(İsrail-BAE anlaşması) Hiçbir şekilde barışa ve istikrara katkı sağlamayacak"
Son dakika haberi... AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamaları ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısı devam ederken basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
18.08.2020 19:08 | Son Güncelleme: 18.08.2020 20:11
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamaları ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısı devam ederken basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.(5)
Çelik: "(İsrail-BAE anlaşması) Hiçbir şekilde barışa ve istikrara katkı sağlamayacak. Filistin'in içinde olmadığı çözümün sonuç alması mümkün değil"
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Kaynak: AA