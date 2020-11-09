Son dakika... Çelik: "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde göreve getirme, görevden alma, istifayı kabul edip etmeme Cumhurbaşkanlığı makamının takdirindedir."
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Son dakika... Çelik: "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde göreve getirme, görevden alma, istifayı kabul edip etmeme Cumhurbaşkanlığı makamının takdirindedir."

09.11.2020 19:21 | Son Güncelleme: 09.11.2020 19:24
Son dakika... Çelik:

Son dakika haber... Çelik: "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde göreve getirme, görevden alma, istifayı kabul edip etmeme Cumhurbaşkanlığı makamının takdirindedir.

Çelik: "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde göreve getirme, görevden alma, istifayı kabul edip etmeme Cumhurbaşkanlığı makamının takdirindedir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Çalık Göçümlü

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