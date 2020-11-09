Son dakika... Çelik: "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde göreve getirme, görevden alma, istifayı kabul edip etmeme Cumhurbaşkanlığı makamının takdirindedir."
09.11.2020 19:21 | Son Güncelleme: 09.11.2020 19:24
Son dakika haber... Çelik: "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde göreve getirme, görevden alma, istifayı kabul edip etmeme Cumhurbaşkanlığı makamının takdirindedir.
Çelik: "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde göreve getirme, görevden alma, istifayı kabul edip etmeme Cumhurbaşkanlığı makamının takdirindedir."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Çalık Göçümlü