Son dakika... Çelik: "(Biden'ın sözleri) Sizinle işbirliği yaptığını söyleyen yabancı bir siyasetçi varken niye...
Bir son dakika haberine göre -AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in basın toplantısındaki konuşması ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısı devam ederken basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
18.08.2020 19:35 | Son Güncelleme: 18.08.2020 19:41
-AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in basın toplantısındaki konuşması ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısı devam ederken basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. (7)
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Kaynak: AA