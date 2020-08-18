Son Dakika | Çelik: "(Biden'ın sözleri) Kim PKK/PYD'ye destek veriyorsa, Kürt çocukları için sadece ölüm...
Son dakika haberi... AK Parti Genel Merkezi AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Toplantısı AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamaları ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısı devam ederken gazetecilere açıklamalarda bulundu.
18.08.2020 18:53 | Son Güncelleme: 18.08.2020 20:13
AK Parti Genel Merkezi
AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Toplantısı
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamaları ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısı devam ederken gazetecilere açıklamalarda bulundu.
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AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Biden'ın sözleri) Kim PKK/PYD'ye destek veriyorsa, PKK/PYD'ye silah gönderiyorsa Kürt çocukları için sadece ölüm istiyordur."
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Kaynak: AA