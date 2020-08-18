Son Dakika | Çelik: "(Biden'ın sözleri) Kim PKK/PYD'ye destek veriyorsa, Kürt çocukları için sadece ölüm... Son dakika haberi... AK Parti Genel Merkezi AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Toplantısı AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamaları ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısı devam ederken gazetecilere açıklamalarda bulundu.

AK Parti Genel Merkezi AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Toplantısı AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamaları ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısı devam ederken gazetecilere açıklamalarda bulundu. (3) AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Biden'ın sözleri) Kim PKK/PYD'ye destek veriyorsa, PKK/PYD'ye silah gönderiyorsa Kürt çocukları için sadece ölüm istiyordur." Kaynak: AA