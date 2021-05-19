Son dakika... Çelik: ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Cumhurbaşkanımızı hedef almasını kınıyoruz
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Son dakika... Çelik: ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Cumhurbaşkanımızı hedef almasını kınıyoruz

Son dakika... Çelik: ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Cumhurbaşkanımızı hedef almasını kınıyoruz
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Politika

Gelen son dakika haberlerine göre AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef almasını şiddetle kınıyoruz.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef almasını şiddetle kınıyoruz. Cumhurbaşkanımızı anti-semitizmle suçlamak mantıksız ve doğru olmayan bir yaklaşımdır. Bu Cumhurbaşkanımız hakkında söylenmiş bir yalandır" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili açıklamasına tepki gösterdi. Çelik, "ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef almasını şiddetle kınıyoruz. Cumhurbaşkanımızı anti-semitizmle suçlamak mantıksız ve doğru olmayan bir yaklaşımdır. Bu Cumhurbaşkanımız hakkında söylenmiş bir yalandır. Cumhurbaşkanımız anti-semitizme karşı çok güçlü mesajlar vermiştir ve vermeye devam etmektedir. Anti-semitizmi ve İslam düşmanlığını mücadele edilmesi gereken nefret suçlarının başına koymaktadır. Netanyahu hükümetinin zulmüne destek verenlerin kendi vicdan açıklarını Cumhurbaşkanımız hakkında yalan söyleyerek kapatması mümkün değildir. ABD Dışişleri bu açıklamasıyla, Sayın Cumhurbaşkanımızın Yahudilere karşı sözler sarf ettiği şeklinde yalan bir beyanda bulunmuştur. Bu tavır ABD'nin İsrail'e verdiği orantısız ve haksız desteğin sonuçlarıyla yüzleşmekten kaçtığını ortaya koymuştur" dedi.

'DİNLEMEYE DAVET EDİYORUZ'Çelik, Filistin'de çocukları ve sivil mazlumları katledenlere duyulan tepkinin her bakımdan haklı ve insanlık gereği olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bu noktada susanların bize laf söylemeye hakları olmadığı gibi çarpıtma yapmaları hadlerine değildir. Cumhurbaşkanımızın Filistinlileri katledenlere karşı olmasının Musevi karşıtlığı olmadığını izah etme gereği bile duymuyoruz. Ama Filistinlileri katledenlere karşı çıkmayı anti-semitizm olarak yaftalayanların Filistin düşmanı olmadıklarını izah etmeleri gerekir. 'Holokost' felaketinin bizim dönemimizde müfredata girmiş olması bile başlı başına Sayın Cumhurbaşkanımızın ve partimizin 'anti-semitizm'e karşı olduğunun güçlü bir göstergesidir. Filistinli çocukların katledilmesine, 'İsrail'in kendisini savunma' hakkı diyerek destek veren ABD sözcüleri, çatışmayı sonlandırma çabalarından bahsederek Cumhurbaşkanımızı kendi görüşlerine katılmaya davet ediyor. Dünyanın vicdanı olan insanlar tüm ülkelerin başkentlerinde Cumhurbaşkanımızın görüşleriyle aynı şekilde İsrail zulmünü protesto ediyor. Cumhurbaşkanımızı eleştirenlerin asıl kendi görüşlerinden vazgeçmeleri gerekiyor. ABD Dışişlerini, Cumhurbaşkanımızın görüşlerini dikkatle dinlemeye davet ediyoruz. Bu açıklamayı yapanlar Cumhurbaşkanımızı dikkatle dinlerse adalet ve barış için adım atmış olacaklardır."


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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