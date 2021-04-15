Son dakika: Çekya İçişleri Bakanı Hamacek: "Danimarka'nın elindeki tüm AstraZeneca aşılarını satın almaya hazırız"
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Son dakika: Çekya İçişleri Bakanı Hamacek: "Danimarka'nın elindeki tüm AstraZeneca aşılarını satın almaya hazırız"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Son dakika: Çekya İçişleri Bakanı Hamacek: 'Danimarka'nın elindeki tüm AstraZeneca aşılarını satın almaya hazırız'

Son dakika haber... Çekya Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Jan Hamacek, ülkesinin Danimarka'nın elindeki tüm AstraZeneca aşılarını seve seve satın alabileceğini açıkladı.

Canlı yayında korkutan olay! AstraZeneca aşısının kullanımının durdurulduğunu açıklarken bayıldı
Canlı yayında korkutan olay! AstraZeneca aşısının kullanımının durdurulduğunu açıklarken bayıldı

Çekya Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Jan Hamacek, ülkesinin Danimarka'nın elindeki tüm AstraZeneca aşılarını seve seve satın alabileceğini açıkladı.

Çekya Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Jan Hamacek, ülkesinin Danimarka'nın vazgeçtiği AstraZeneca aşılarıyla ilgilendiğini belirtti. Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Jan Hamacek, "Danimarka'nın sahip olduğu tüm AstraZeneca aşılarını satın alma eğilimindeyiz" dedi. Vekaleten Çekya Dışişleri Bakanı görevini de yürüten Hamacek, konuya ilişkin olarak Kopenhag'daki Çekya Büyükelçisine Danimarka makamlarıyla acil iletişime geçmesi talimatını verdiğini bildirdi. Tüm dünyada aşı aradıklarını, AstraZeneca aşılarını Danimarka'dan seve seve satın alabileceklerini aktaran Başbakan Yardımcısı Hamacek, önümüzdeki Pazartesi günü ise Sputnik V aşı alımını görüşmek üzere Moskova'ya gideceğini ifade etti.

Danimarka dün ellerinde başka aşılar bulunduğu ve pandeminin kontrol altında olduğunu belirterek, seyrek ancak ciddi yan etkiler şüphesi barındırdığı gerekçesiyle AstraZeneca aşısının kullanımını tamamen durdurduğunu açıklamıştı. - VARŞOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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