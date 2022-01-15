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Çekmeköy'deki trafik kazasında iki kişi yaralandı

AA / Metin Tokgöz - Haberler | Güncel

Çekmeköy'de meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.

ÜMRANİYE, İSTANBUL (AA) - Çekmeköy'de meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.

Şile Yolu Çamlık mevkisinde Ümraniye istikametine giden ve makas atarak ilerlediği iddia edilen M.S.A. idaresindeki 34 KY 5523 plakalı otomobil, önündeki Ö.T'nin kullandığı 34 LSU 43 plakalı araca çaparak takla attı.

Kazada, takla atan otomobildeki H.M.K ile diğer aracın sürücüsü Ö.T. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Sürücü M.S.A, ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaza nedeniyle Ümraniye istikametinde aksayan trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Çekmeköy'deki trafik kazasında iki kişi yaralandı

Çekmeköy'deki trafik kazasında iki kişi yaralandı

Çekmeköy'deki trafik kazasında iki kişi yaralandı

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AA / Metin Tokgöz - Son Dakika Haberleri
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Çekmeköy'de meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.

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