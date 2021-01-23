Çekmeköy'deki kuyumcu soyguncuları yakalandı; Soygun anları kamerada

ÇEKMEKÖY'de kuyumcudan 45 bin liralık soygun yapan maskeli soyguncular yakalandı. Soygun anları kameralara yansıdı.

Olay, 8 Ocak tarihinde Çekmeköy Şehit Şahinbey Caddesi'nde bulunan kuyumcuda meydana geldi. Şüpheli Enes Ö.(25), ilk olarak kuyumcunun yan dükkanında bulunan tuhafiyeciden parmak izi bırakmamak için eldiven satın aldı. Sonrasında kuyumcuya girerek silahını tezgahta bulunan Nuray Gökçe'ye doğrulttu, kasayı boşaltmasını söyledi. Gökçe, panik halinde paraları şüpheliye verdi. Enes Ö., hızlıca olay yerinden kaçtı.

ÇALDIĞI PARA İLE UYUŞTURUCU ALDILAR

Enes Ö.'nün paraları aldıktan sonra olayı organize ettiği öğrenilen Rıdvan G.(30) ile uyuşturucu madde satın aldığı öğrenildi. Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliğinin yaptığı çalışmada şüpheliler 15 Ocak tarihinde kaldıkları adreste yakalandı. Şüphelilerin üzerlerinde bonzai adı verilen uyuşturucu madde ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Enes Ö. ve Rıdvan G. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay ile ilişiği bulunduğu belirlenen B.B. ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

"13 SANİYEDE SOYGUN GERÇEKLEŞTİ"Soygun sırasında tezgahta bulunan Nuray Gökçe "Soygun gerçekleşti dükkanımızda. Soyguncu bere ve maskeliydi. Dükkana girdi. O sırada ben çok panik halindeydim. 13 saniyede soygun gerçekleştirdi. Çok korktuk. Silahlı bir saldırıda bulundu sonuçta. Bütün esnaf şikayetçi bu hırsızlardan. Hap kullanan, uyuşturucu kullanan. Herkese zarar verebiliyor. Bunun için de önlem alınmasını istiyoruz. Soyguncu dükkanımızdan 45 bin lira nakit para ile bilezik ve yüzük aldı." dediDükkan sahibi Caner Cephaneci "Bir personelim burada tezgahta duruyor. Zaten takip etmiş kendisi. Diğer personelim arkada yemek yerken içeriye giriyor, maskesi var, beresi var, yüzü zaten görünmeyecek şekilde. Silahı çıkarıyor. Mermiyi ağzına veriyor. Arkadaşıma paralarını çıkartmasını kasaya boşaltmasını söylüyor. Diğer arkada yemek yiyen arkadaşımız hemen panik butonuna basıyor. Bizi çağırıyor. Polisi arıyor ama yetişemiyoruz. Arkadaş o şekilde paraları veriyor. Hırsız kaçıyor. Yakalandılar. Bir ay önce Sancaktepe'de de böyle bir olay oldu. Emniyet güçlerinin kuyumculara karşı biraz daha tedbirlerin artırmasını istiyoruz." diye konuştu

SOYGUN ANLARI KAMERADAÖte yandan şüphelinin tuhafiyeciden eldiven aldığı, soygun ve kaçış anları çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.



- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı