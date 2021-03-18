Son dakika! Çekmeköy'de trafik terörü: Son ses müzikle tempo tutup, makas atarak ilerledi
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Son dakika! Çekmeköy'de trafik terörü: Son ses müzikle tempo tutup, makas atarak ilerledi

18.03.2021 10:03 | Son Güncelleme: 18.03.2021 10:26

Son dakika haberler... Çekmeköy'de trafik terörü: Son ses müzikle tempo tutup, makas atarak ilerledi Çekmeköy'de müziğin sesini açarak tempo tutan araç sürücüsü, trafikteki araçlara makas atarak ilerledi.

Çekmeköy'de trafik terörü: Son ses müzikle tempo tutup, makas atarak ilerledi

İSTANBUL - Çekmeköy'de müziğin sesini açarak tempo tutan araç sürücüsü, trafikteki araçlara makas atarak ilerledi. Yaşanan o anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Çekmeköy-Taşdelen Otoban yolunda bir sürücüsü, trafiğin yoğun olduğu öğlen saatlerinde aracıyla makas atarak ilerledi. Araç içerisindeki arkadaşı tarafından görüntülenen sürücünün, yüksek ses müzik eşliğinde tempo tutarak trafiği tehlikeye attığı anlar yürekleri ağza getirdi. Genç sürücünün trafikteki tehlikeli oyununa diğer araç sürücüleri ise korna çalarak tepki gösterdi.

Trafikte makas atarak ilerleyerek hem kendini hem de diğer sürücüleri tehlikeye sokan trafik magandasının o anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Son dakika! Çekmeköy'de trafik terörü: Son ses müzikle tempo tutup, makas atarak ilerledi
Son dakika! Çekmeköy'de trafik terörü: Son ses müzikle tempo tutup, makas atarak ilerledi
Son dakika! Çekmeköy'de trafik terörü: Son ses müzikle tempo tutup, makas atarak ilerledi
Son dakika! Çekmeköy'de trafik terörü: Son ses müzikle tempo tutup, makas atarak ilerledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ABDUL SAMET KAYA

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