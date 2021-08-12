Son dakika: Çekmeköy'de sokak ortasında silahlı saldırı: 1 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika: Çekmeköy'de sokak ortasında silahlı saldırı: 1 yaralı

Son dakika: Çekmeköy'de sokak ortasında silahlı saldırı: 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberleri: Çekmeköy'de alacak verecek meselesinden dolayı bir kişi, kimliği belirsiz şahıs tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Çekmeköy'de alacak verecek meselesinden dolayı bir kişi, kimliği belirsiz şahıs tarafından silahlı saldırıya uğradı. Tartıştığı kişiye doğru silahla yaklaşık 25 el ateş ederek yaralayan saldırgan olay yerinden otomobili ile hızlıca uzaklaştı. Yaralıya müdahale etmek için olay yerine gelen sağlık ekipleri ise sokak ortasında bir grubun saldırısına uğradı. Yaralıya müdahale etmeye gelen sağlık ekiplerine saldırı anları ve sokak ortasında yaşanan panik anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz Salı gecesi saat 00.00 sularında Çekmeköy Mehmet Akif Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre yol kenarında durmakta olan Cengiz Vural, gri renkte bir otomobil ile sokağa giren ve aralarında alacak verecek meselesi bulunduğu iddia edilen kimliği henüz belirsiz bir şahıs tarafından silahlı saldırıya uğradı. Otomobil içerisinden Vural'a yaylım ateşi açarak yaklaşık 25 el ateş eden saldırgan olayın ardından aracıyla hızla kaçtı. Silahlı saldırının hedefi olan Cengiz Vural kalçasından vurularak yaralanırken, çevredeki ev ve iş yerleri kurşunların hedefi oldu. Olayın bildirilmesi üzerine mahalleye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ise sokak ortasında kimliği belirsiz kişilerin saldırması nedeniyle yaralıya müdahale etmekte zorlandı. Polis ekipleri tarafından olay yerinde geniş çaplı önlem alınırken, yaralanan Cengiz Vural sağlık ekipleri tarafından ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Olayın yaşandığı sokakta esnaf olan ve dükkanına 3 adet kurşun isabet eden Ümral Yüce, "Olay dün gece oldu. Saat gece 12 civarında ben yatıyordum. Polis memurunun bir tanesi bana telefon etti. Ümral bey buraya gelmeniz gerekiyor dedi. Dükkanımız kurşunlanmış diye telefon ettiler. Ben de apar topar dükkanıma geldim. Dükkanımı açtım mermi izleri vardı. Polisler mermi kovanı aradılar. Gece saat 03: 00'e kadar burada kaldık. Ben gidebilir miyim dedim, gidebilirsiniz dediler. Hasarım var. Kepenkte iki tane kurşun izi var. Bir tane de yan tarafta profilde var. Polisler 25 tane boş kovan bulduğunu söyledi" şeklinde konuştu.

Öte yandan yaralıya müdahale etmeye gelen sağlık ekiplerine saldırı anları ve sokak ortasında yaşanan panik anları vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Son dakika: Çekmeköy'de sokak ortasında silahlı saldırı: 1 yaralı
Son dakika: Çekmeköy'de sokak ortasında silahlı saldırı: 1 yaralı
Son dakika: Çekmeköy'de sokak ortasında silahlı saldırı: 1 yaralı
Son dakika: Çekmeköy'de sokak ortasında silahlı saldırı: 1 yaralı
Son dakika: Çekmeköy'de sokak ortasında silahlı saldırı: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Takip aylarca sürdü! Kendi eşlerini, başka erkeklerle para karşılığı cinsel ilişkiye zorlamışlar
Takip aylarca sürdü! Kendi eşlerini, başka erkeklerle para karşılığı cinsel ilişkiye zorlamışlar
Eşini öldüren kocadan şaşırtan savunma: Ötenazi hakkım varsa kullanmak istiyorum
Eşini öldüren kocadan şaşırtan savunma: Ötenazi hakkım varsa kullanmak istiyorum
Kavgalı olduğu gelinini kurşun yağmuruna tutan kayınpeder intihara kalkıştı
Kavgalı olduğu gelinini kurşun yağmuruna tutan kayınpeder intihara kalkıştı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahmut Özer Tanju Özcan İlham Aliyev Mustafa Demir Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ece Üner Ezgi Mola Müge Anlı Berdan Mardini
Spor Muslera Mesut Özil Caner Erkin Alex Teixeira Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika: Çekmeköy'de sokak ortasında silahlı saldırı: 1 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.8.2021 10:22:29. #1.16#

title