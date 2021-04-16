Son dakika haberleri | Çekmeköy'de sokak ortasında otomobilin yandığı anlar kamerada
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Son dakika haberleri | Çekmeköy'de sokak ortasında otomobilin yandığı anlar kamerada

İhlas Haber Ajansı / HALİT ARSLAN - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberi: Çekmeköy'de sokak ortasında otomobilin yandığı anlar kamerada Çekmeköy'de yol kenarında park halinde olan otomobil alevlere teslim oldu.

Çekmeköy'de sokak ortasında otomobilin yandığı anlar kamerada

İSTANBUL - Çekmeköy'de yol kenarında park halinde olan otomobil alevlere teslim oldu. Alev alev yanan otomobildeki yangın daha fazla büyümeden itfaiye tarafından söndürüldü. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Çekmeköy Hamidiye Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda, ara sokakta yol kenarına park edilen bir otomobilde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Aracın motor kısmında başlayan yangın nedeniyle araç alev alev yandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye, yangına müdahale edip söndürerek daha fazla yayılmasını önledi. Park halindeki otomobilin alev alev yandığı anlar cep telefonu kamerana saniye saniye yansıdı.

Son dakika haberleri | Çekmeköy'de sokak ortasında otomobilin yandığı anlar kamerada
Son dakika haberleri | Çekmeköy'de sokak ortasında otomobilin yandığı anlar kamerada
Son dakika haberleri | Çekmeköy'de sokak ortasında otomobilin yandığı anlar kamerada
Son dakika haberleri | Çekmeköy'de sokak ortasında otomobilin yandığı anlar kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİT ARSLAN

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