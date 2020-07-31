Son Dakika | Çekmeköy'de ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü Son dakika haberine göre Çekmeköy'de ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

Çekmeköy'de ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

Ömerli'deki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangın nedeniyle olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin arazi şartları nedeniyle müdahalede güçlük çektiği yangın, havadan helikopter desteğiyle söndürüldü.

Kaynak: AA