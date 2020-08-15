Son dakika! Çekmeköy'de hafriyat kamyonu kazası: 1 ÖLÜ (1)
Bir son dakika haberine göre ÇEKMEKÖY Şile yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kum yüklü hafriyat kamyonu refüjü aşarak yolun karşısına devrildi.
15.08.2020 15:50 | Son Güncelleme: 15.08.2020 17:01
İsa ALMAÇAYIR - İSTANBUL DHA - ÇEKMEKÖY Şile yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kum yüklü hafriyat kamyonu refüjü aşarak yolun karşısına devrildi. Kazada kamyon sürücüsü hayatını kaybederken yol, Şile istikameti trafiğe kapandı.
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Kaynak: DHA