Son dakika! Çekmeköy'de eğlence merkezinde çıkan silahlı kavga kamerada
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Son dakika! Çekmeköy'de eğlence merkezinde çıkan silahlı kavga kamerada

Bir son dakika haberine göre Çekmeköy'de eğlence merkezinde tartışmaya başlayan iki grup arasında başlayan gerginlik kısa süre sonra büyüyerek kavgaya dönüştü.

Son dakika! Çekmeköy'de eğlence merkezinde çıkan silahlı kavga kamerada
26.08.2020 11:44 | Son Güncelleme: 26.08.2020 12:05

Çekmeköy'de eğlence merkezinde tartışmaya başlayan iki grup arasında başlayan gerginlik kısa süre sonra büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında açılan ateş sonucu 2 kişi yaralandı. Silahlı kavga anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre olay, Çekmeköy Madenler Mevkisinde bulunan bir eğlence merkezi önünde meydana geldi. İddiaya göre, bir eğlence merkezinde eğlenirken burada tartışmaya başlayan iki grup arasında yaşanan gerginlik kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında açılan 11 el ateş sonucu kimliği henüz belirsiz 2 kişi vurularak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulansla çevredeki hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. İki kişiyi yaralayarak olay yerinden araçlarıyla kaçan kimliği belirsiz şüphelilerin yakalanması için polis ekipleri soruşturma başlatırken olayın yaşandığı sokakta polis ekipleri uzun süre delil araması yaptı.

Eğlence merkezi önünde çıkan silahlı kavga ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde iki grup arasında tartışma yaşanıyor. Tartışma esnasında taraflardan birkaç şahıs silahla saldırıyor ve saldırgan şahıslar olay yerinden kaçıyor. - İSTANBUL

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: İHA

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