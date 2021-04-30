Son dakika! Çekmeköy'de bir evden hırsızlık yaptığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı
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Son dakika! Çekmeköy'de bir evden hırsızlık yaptığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı

Son dakika! Çekmeköy'de bir evden hırsızlık yaptığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı
Anadolu Ajansı / Şükrü Gündüz - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre Çekmeköy'deki bir evden hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli yakalandı.

Çekmeköy'deki bir evden hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 17 Nisan'da, Çatalçeşme Mahallesi'nde bulunan bir evden televizyon çalınmasına yönelik çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, hırsızlık şüphelisi S.E'nin bir evden televizyon çaldıktan sonra el arabasına koyarak, beraberinde götürdüğünü belirledi.

Ekipler, S.E'yi, Nişantepe Mahallesi Ensar Caddesi'nde yakalayarak, gözaltına aldı.

S.E'nin televizyonu D.Ö. isimli bir kişiye sattığının belirlenmesinin ardından çalınan televizyon bulunarak, sahibine teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen ve "suç eşyası satın alma" suçundan işlem yapılan D.Ö ise serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şükrü Gündüz

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