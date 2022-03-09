Son dakika... Çayırova Menderesspor, Kocaeli Süper Amatör Lig'e yükseldi

Kocaeli 1. Amatör Küme Play-Off müsabakalarında Şirinspor'u 3-1 mağlup eden Çayırova Menderesspor Kocaeli Süper Amatör Lig'e yükseldi.

Kocaeli 1. Amatör Küme'den Süper Amatör Lig'e yükselmek için oynanan Şirinapor - Çayırova Menderesspor Play-Off müsabakasında heyecan yaşandı. Şirinspor, 90. dakikaya kadar 1-0'lık üstünlüğünü korurken, Çayırova Menderessporlu futbolcu Enes Reisli 90+4. dakikada sahneye çıkarak takımının beraberlik golünü attı. Bu golün ardından maç uzatmalara gitti. Uzatma dakikalarında kıyasıya mücadele eden iki takım da gol arayışı içinde bulundu. Çayırova Menderesspor, 102. dakikada Tuğber Önen'in attığı gol ile 1-2 öne geçti. 118. dakikada ise Enes Reisli takımını 1-3 öne geçiren golü attı. Müsabakayı 3 golle kazanan Çayırova Menderesspor, Kocaeli Süper Amatör Lig'e yükselen taraf oldu. Futbolcular ve taraftarlar maçın ardından büyük mutluluk yaşadı. - KOCAELİ