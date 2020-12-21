Son dakika: Çaycuma'dan kısa kısa
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Son dakika: Çaycuma'dan kısa kısa

21.12.2020 15:43 | Son Güncelleme: 21.12.2020 15:46
Son dakika: Çaycuma'dan kısa kısa

Son dakika gündem haberi... Çaycuma Belediye Başkanlığınca, 311 çalışana yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yaptırıldığı bildirildi.

Çaycuma Belediye Başkanlığınca, 311 çalışana yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yaptırıldığı bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, İlçe Sağlık Müdürlüğü ile işbirliği yapılarak tüm çalışanların Kovid-19 testinden geçirildiği belirtildi.

Açıklamada, daha güvenlikli bir çalışma ortamı sağlanması amacıyla yapılan çalışmada 311 personelin tamamının, bir program dahilinde testlerinin yapıldığı ve test sonucunda 6 kişinin testinin pozitif çıktığı kaydedildi.

Çaycuma Kaymakamlığı'nda Kovid-19 testi

Çaycuma İlçe Kaymakamlığı binasında hizmet veren tüm kamu kurum ve kuruluşlarının çalışanlarına Kovid-19 testi yapıldı.

Kaymakamlık binası bahçesinde İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerince, 75 kişiye Kovid-19 testi yapıldı.

Test sonucunda 2 kişinin testinin pozitif çıktığı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gönül Ünlü

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