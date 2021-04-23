Son dakika... Çaycuma'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı
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Son dakika... Çaycuma'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı

Son dakika... Çaycuma'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı
Anadolu Ajansı / Gönül Ünlü - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş, yaptığı açıklamada, bugünün millet egemenliğinin resmi olarak hayata geçtiği, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı ve bu egemenliği ilelebet koruyacak olan çocuklara olan güven ve sevgiyi göstermek adına bir bayram olarak hediye edildiği tarihi bir gün olduğunu söyledi.

Programda okullar arası düzenlenen şiir, kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere protokol tarafından çeşitli hediyeler verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gönül Ünlü

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